Ile Maurice: Un jeune homme de 23 ans entre la vie et la mort

Un jeune de 23 ans, travaillant dans l'irrigation, lutte actuellement pour sa vie après avoir été violemment agressé dans la soirée de lundi, 16 mars, à Rivière-du-Rempart.

C'est vers 19 heures que l'agression aurait eu lieu. Alerté, son cousin, s'est rendu sur place et a découvert la victime saignant abondamment à la tête.

Malgré son état critique, le jeune homme a réussi à dire qu'il avait été attaqué par un individu connu sous le nom de Sunny, ainsi que par son gendre, avant de ne plus pouvoir s'exprimer.

Face à la gravité de ses blessures, la victime a été transportée d'urgence à l'hôpital SSRN, Pamplemousses, aux alentours de 22h30. Après avoir reçu les premiers soins, il a été admis à l'unité de soins intensifs et placé sous respirateur artificiel. Son état de santé est jugé sérieux.

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L'enquête, confiée à la Criminal Investigation Division (CID) de Piton et à la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU), a rapidement progressé. Deux suspects ont été interpellés mardi. Il s'agit d'un ouvrier travaillant l'aluminium, âgé de 30 ans, et d'un agent de sécurité de 56 ans, connu comme Sunny, tous deux habitants la même localité que la victime.

Préméditation

Les suspects ont livré des versions divergentes lors de leur interrogatoire. Le premier a nié toute implication dans l'agression tandis que le second a reconnu avoir frappé la victime à l'aide d'un câble électrique épais.

Ce dernier a également participé à une reconstitution des faits. Une perquisition menée à son domicile a permis de retrouver le câble électrique en question. À l'issue de leur interrogatoire, les deux hommes ont été placés en détention et ont comparu devant la justice hier, mercredi 18 mars.

L'enquête se poursuit afin d'établir les circonstances exactes de cette agression vraisemblablement préméditée ainsi que les motivations derrière cet acte de violence.