Ile Maurice: Kreol Morisien - Une offre en expansion dans les collèges

19 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

Interpellé par le député Franco Quirin sur l'enseignement du Kreol Morisien (KM) au secondaire, le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, a dressé un état des lieux de la situation dans les établissements scolaires. À ce jour, 75 collèges - 26 établissements publics et 49 collèges privés -, proposent le KM dès le Grade 7. En termes de ressources humaines, 28 enseignants exercent dans les collèges d'État, 101 sont employés dans le privé. Le ministre a assuré que toutes les institutions offrant cette matière disposent d'enseignants dédiés dans les deux catégories d'établissements.

Concernant les examens, deux élèves - dont un issu d'un établissement ne proposant pas le KM - ont néanmoins pris part aux épreuves du National Certificate of Education (NCE). Aucun cas de manque d'encadrement n'a été signalé, a précisé le ministre.

Sur le plan du recrutement, un exercice visant à engager des supply teachers a récemment été mené, incluant cette discipline. Par ailleurs, sept enseignants ont été recrutés dans des collèges privés. Face à l'intérêt croissant des élèves pour le KM, une demande de financement a été adressée au ministère des Finances afin de renforcer les effectifs.

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À une question portant sur la création d'un département dédié au KM, le ministre a indiqué qu'aucune structure spécifique n'existe pour l'instant, la matière étant relativement récente, mais n'est pas exclu à l'avenir. Enfin, le député Raviraj Beechook a soulevé la question du choix entre le KM et les langues orientales.

Le ministre a rappelé qu'il s'agit d'une matière optionnelle, tout en indiquant que la possibilité de combiner les deux nécessiterait une analyse approfondie.

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