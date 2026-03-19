Ile Maurice: Kreol Morisien - Une offre en expansion dans les collèges

Interpellé par le député Franco Quirin sur l'enseignement du Kreol Morisien (KM) au secondaire, le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, a dressé un état des lieux de la situation dans les établissements scolaires. À ce jour, 75 collèges - 26 établissements publics et 49 collèges privés -, proposent le KM dès le Grade 7. En termes de ressources humaines, 28 enseignants exercent dans les collèges d'État, 101 sont employés dans le privé. Le ministre a assuré que toutes les institutions offrant cette matière disposent d'enseignants dédiés dans les deux catégories d'établissements.

Concernant les examens, deux élèves - dont un issu d'un établissement ne proposant pas le KM - ont néanmoins pris part aux épreuves du National Certificate of Education (NCE). Aucun cas de manque d'encadrement n'a été signalé, a précisé le ministre.

Sur le plan du recrutement, un exercice visant à engager des supply teachers a récemment été mené, incluant cette discipline. Par ailleurs, sept enseignants ont été recrutés dans des collèges privés. Face à l'intérêt croissant des élèves pour le KM, une demande de financement a été adressée au ministère des Finances afin de renforcer les effectifs.

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À une question portant sur la création d'un département dédié au KM, le ministre a indiqué qu'aucune structure spécifique n'existe pour l'instant, la matière étant relativement récente, mais n'est pas exclu à l'avenir. Enfin, le député Raviraj Beechook a soulevé la question du choix entre le KM et les langues orientales.

Le ministre a rappelé qu'il s'agit d'une matière optionnelle, tout en indiquant que la possibilité de combiner les deux nécessiterait une analyse approfondie.