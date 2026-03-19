Ile Maurice: L'indigence des conditions de détention à la prison de Melrose

La commission d'enquête sur le décès d'Andy Selmour, survenu le 9 décembre 2025 à la prison de Melrose, a poursuivi ses travaux le mardi 17 mars à l'Environment and Land Use Appeal Tribunal, sous la présidence de l'ex-juge Paul Lam Shang Leen. Les auditions ont mis en lumière les conditions de détention dans l'établissement.

La concubine du détenu a été entendue et a décrit un Andy Selmour visiblement stressé lors de sa visite. Elle lui avait apporté un tube de dentifrice, une savonnette, deux rasoirs et un cahier. Interrogée sur la présence éventuelle de drogue dans le dentifrice, elle a nié toute substance illicite.

Parallèlement, les conditions de détention a la prison ont été soulignées : surpopulation, sous-effectif chronique, accès limité aux soins médicaux et absence d'activités significatives. La National Human Rights Commission a rappelé que ces facteurs créent une atmosphère tendue et propice aux violences.

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Depuis les incidents du 17 juillet 2025, les détenus expriment frustration et colère, accentuées par la circulation de drogues synthétiques à l'intérieur des murs. Certains prévenus et détenus de longue durée subissent un isolement prolongé et un manque d'encadrement. Ces conditions, combinées à la peur et au sentiment d'impunité parmi les détenus, amplifient les tensions et constituent un contexte aggravant dans le drame ayant coûté la vie à Andy Selmour.

La commission poursuit ses auditions afin d'éclaircir la chaîne des responsabilités et de déterminer si ces facteurs structurels ont contribué directement à l'agression fatale.