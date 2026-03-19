Gabon: Marigest et le nouveau site web - Le numérique au coeur de la Marine Marchande

Tout est bien fait et arrive à point nommé à la Marine Marchande. Cette structure administrative se dote, non seulement d'un nouveau site web, mais surtout d'un progiciel dédié à la gestion des actes, développé par l'ANINF, appelé Marigest. L'évènement s'est déroulé en présence du Ministre d'État en charge des Transports et de la Marine Marchande, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, et des son collègue de l'Economie numérique, Mark Alexandre Doumba. C'était ce 18 mars 2026 à Libreville.

Le numérique occupe un place importante dans les 6 piliers du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) cher au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Le numérique fait partie du troisième pilier : "Logements, Infrastructures de Transport Et Numériques". C'est ce qui sans doute, explique le lancement des plateformes numériques Marigots et le nouveau site de la direction générale de la Marine Marchande.

« Aujourd'hui, nous procédons au lancement des plateformes Marigest ainsi que du site institutionnel de la direction générale de la Marine marchande. La plateforme Marigest, destinée à un usage interne, permettra d'améliorer la gestion administrative, de fluidifier la circulation de l'information et de renforcer la coordination entre les différents services »,a fait savoir le ministre d'Etat, Ulrich Mafoumbi Mafoumbi, en charge des Transports.

Tout en félicitant les agents de l'ANNINF pour le travail abattu, le membre du gouvernement a lancé un appel solennel aux uns et aux autres quant à l'appropriation de cet outil qui davantage apporte une plus-value dans leurs différentes tâches. « Votre engagement et votre professionnalisme témoignent de notre capacité collective à relever les défis de la modernité. »

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Les avancées de l'ANINF saluées par le ministre, sont l'œuvre d'un groupe uni, une équipe dynamique conduite sous le management de son Directeur général qui n'est autre que Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki. Il affirme sans détour que l'agence dont il a la charge de diriger :" ne se contente pas de fournir des solutions numériques . Elle accompagne, conseille et forme les administrations publiques, démontrant un savoir-faire technique, une réactivité et un professionnalisme qui font d'elle un véritable moteur du développement numérique national"

Présent à cet événement, Mark Alexandre Doumba, ministre gabonais en charge de l'Économie numérique, a lui aussi, salué les avancées constatées au sein de l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences. Pour lui : « La transformation numérique constitue désormais une exigence de souveraineté, de performance et de compétitivité économique ». Le membre du gouvernement n'a pas manqué de souligner l'évolution majeure.

La directrice générale de la Marine Marchande n'est pas restée en marge de cet événement apprécié à sa juste valeur par de nombreux experts dans le domaine du numérique. Olivera Angue Avome épouse Guevit a, elle aussi, salué cette rencontre du donner et du recevoir. « Cet événement marque une étape importante dans le processus de modernisation et de transformation numérique de notre administration » a t-elle fait savoir.