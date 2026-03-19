Gabon: Le Chef de l'État reçoit une délégation d'hommes d'affaires du Royaume - Uni

Libreville, le 17 mars 2026-Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé ce jour une audience à une délégation d'hommes d'affaires du Royaume-Uni, conduite par Calvin Bailey, Parlementaire et Envoyé Spécial pour le Commerce du Gouvernement britannique.

Au cours de cette rencontre, la délégation britannique a présenté au Chef de l'État plusieurs propositions d'investissement, notamment dans les secteurs minier et de l'éco-tourisme, identifiés comme des leviers stratégiques de diversification de l'économie nationale.

Ces initiatives, fondées sur des partenariats mutuellement bénéfiques, visent à générer de la valeur ajoutée, à stimuler la croissance économique et à favoriser la création d'emplois durables, en particulier en faveur de la jeunesse gabonaise.

Les investisseurs ont également salué le leadership du Gabon en matière de préservation de l'environnement, un atout majeur qui ouvre des perspectives économiques significatives, notamment dans le développement d'un tourisme durable et responsable.

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Le Chef de l'État, attaché à l'employabilité des jeunes et à l'accélération du développement économique et infrastructurel, a exhorté ses interlocuteurs à privilégier une mise en œuvre rapide et concrète des projets envisagés, dans l'intérêt partagé des deux parties.