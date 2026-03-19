Afrique de l'Ouest: Entre friture diplomatique latente et audiences croisées de clarification sur l'axe Bamako - Nouakchott

Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération internationale du Mali, SE.M Abdoulaye Diop , a reçu en audience, ce mardi 17 mars 2026, Cheikhane Habibou RAHMANE, Chargé d'affaires a.i de la République Islamique de Mauritanie en République du Mali. Idem pour Nouakchott qui s'est prêté à l'exercice de clarification au cours d'un face à face entre le ministre des Affaires Étrangères Mohamed Salem Ould MERZOUG et le diplomate malien Bakary Doumbia. La sécurité, la coopération bilatérale entre autres sujets ont été à l'ordre du jour.

Malgré les tensions politiques et militaires notées depuis plusieurs mois entre ces deux pays frontaliers, le chargé des affaires a.i.de la Mauritanie Cheikhna Habibou Rahmane a rendu visite au chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop. Une visite aux allures d'apaisement après les récentes déclarations interposées sur l'axe Nouakchott- Bamako. Ce face à face de clarification marque un nouveau tournant dans la prise en charge des dossiers sécuritaires de grande importance.

Machine diplomatique en mode turbo sur l'axe Nouakchott- Bamako

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La présence de Cheikhna H.Ramane à Bamako cinq jours après que des militaires maliens ont réussi à s'exfiltrer en pleine nuit d'un camp de réfugiés situé en Mauritanie avant de regagner le territoire malien, a été l'occasion pour les deux hommes d'échanger sur des questions d'ordre sécuritaire mais aussi sur des questions bilatérales d'intérêt commun. Réponse du berger à la bergère, Nouakchott via son ministre des Affaires Étrangères, Mohamed Salem Ould MERZOUG a aussi pris les choses en main en convoquant l'ambassadeur malien en République Islamique de Mauritanie SE.M Bakary Doumbia. Dans cette partie de l'Afrique où les activités des terroristes sont fortement notées, la sécurité a été le sujet le plus abordé lors de cette rencontre.

Conscient des enjeux sécuritaire et militaires qui lient les deux pays, le Ministre Malien des Affaires Étrangères Abdoulaye DIOP a relevé la nécessité de renforcer davantage la coopération bilatérale dans un esprit de collaboration renforcée, de solidarité fraternelle sincère et de dialogue constructif dans l'intérêt supérieur de nos deux pays.