Cote d'Ivoire: Aïd-El-Fitr 2026 - Le vendredi 20 mars déclaré jour férié et chômé en Côte d'Ivoire

Le gouvernement ivoirien a officiellement déclaré le vendredi 20 mars 2026 jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national, à l'occasion de la célébration de la fête de fin du Ramadan, communément appelée Aïd-El-Fitr. L'annonce a été faite à travers un communiqué du ministère de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle, en date du 18 mars 2026.

Selon le document signé par le ministre Me Adama Kamara, cette décision s'inscrit dans le cadre de l'application du décret n°2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant les dispositions du décret n°96-205 du 7 mars 1996, relatif à la détermination des jours fériés en Côte d'Ivoire. Ainsi, cette journée marquant la fin du mois de jeûne musulman sera observée comme un temps de repos légal pour les travailleurs.

Le communiqué précise également que pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977, les dispositions de l'article 64 s'appliquent. À ce titre, la fête de l'Aïd-El-Fitr est non seulement reconnue comme jour férié, mais également comme une journée chômée et rémunérée, garantissant ainsi les droits des travailleurs concernés.

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Cette mesure permet aux fidèles musulmans de célébrer cette importante fête religieuse dans la quiétude, en famille et dans le respect des traditions. Elle participe également à la promotion du vivre-ensemble et du respect des convictions religieuses en Côte d'Ivoire, pays reconnu pour sa diversité culturelle et confessionnelle.

À travers cette décision, les autorités réaffirment leur attachement aux valeurs de tolérance, de cohésion sociale et de solidarité, en accord avec les principes républicains qui fondent la nation ivoirienne.