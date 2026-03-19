Cote d'Ivoire: Sporting Club de Gagnoa - Un nouvel entraineur prend fonction

18 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jacob Kouakou

Le Sporting Club de Gagnoa a annoncé, dans un communiqué officiel daté du 17 mars 2026, un changement majeur à la tête de son encadrement technique. Le président du Conseil d'Administration et Président directeur général, Nyckoss Tommy Tayoro, a informé les supporters et le public sportif de la fin de la collaboration avec l'entraîneur Franck Dumas.

Selon le document, cette décision marque une nouvelle orientation stratégique pour le club. Franck Dumas, qui aura contribué au fonctionnement de l'équipe durant son passage, a été salué pour les services rendus. La direction lui souhaite d'ailleurs plein succès dans ses projets futurs.

Pour assurer la continuité, le Sporting Club de Gagnoa a porté son choix sur Savané Vassiriki, désormais nommé entraîneur principal. Sa prise de fonction est effective depuis le mardi 17 mars 2026. Le club compte sur son expertise pour impulser une nouvelle dynamique et améliorer les performances de l'équipe.

Dans son message, la direction a également exprimé sa reconnaissance aux supporters pour leur fidélité et leur engagement constant.

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