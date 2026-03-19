Ile Maurice: Pension d'invalidité - Vers plus d'équité et d'humanité

La députée Rubna Daureeawo a interrogé le ministre de la Sécurité sociale, Ashok Subron, sur l'état d'avancement des réformes proposées concernant les pensions d'invalidité et sur le calendrier prévu pour leur application. Elle a souligné que dans le cadre du système actuel, la Carer's Allowance pénalise indirectement les femmes car la majorité des bénéficiaires dépendent des revenus du ménage. Elle a également dénoncé les contraintes imposées aux patients chroniquement malades ou alités, qui doivent souvent se rendre sur civière ou en ambulance pour être évalués par le Medical Board.

Le ministre Subron a reconnu ces difficultés et annoncé que des mesures ont déjà été mises en place. Ainsi, toutes les personnes âgées de 90 ans et plus sont désormais évaluées à domicile. L'objectif est de réduire progressivement ce seuil à 85 ans, puis à 80 ans.

Concernant les recours en attente, le ministre Subron a indiqué qu'il n'avait pas les chiffres exacts à disposition, mais il s'est engagé à les communiquer ultérieurement. Il a précisé que parmi 100 dossiers examinés par le Medical Board, 70 % aboutissent à une décision favorable tandis que les 30 % restants passent devant le Medical Tribunal. Le ministre a, par ailleurs, reconnu les lacunes du système : l'absence de médecins spécialistes pour certaines évaluations et l'accès limité aux dossiers médicaux des patients. Ces points seront pris en compte dans les phases 1 et 2 des réformes afin de garantir des décisions plus justes et transparentes.

Enfin, les critères d'évaluation, dont le seuil est de 60 %, sont en cours de révision pour rendre le processus plus scientifique et cohérent, et réduire les recours liés à des décisions contestables. Ces changements ont pour but de mettre en place un système de pensions d'invalidité plus humain, accessible et équitable, tout en respectant les besoins spécifiques des personnes fragilisées.

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