Ile Maurice: Licences Global Business - Des progrès, mais des délais à améliorer

Interpellée par le député Kaviraj Rookny sur les retards dans le traitement des demandes de licences pour les Global Business Companies, la ministre Jyoti Jeetun a fait le point sur la situation à la Financial Services Commission (FSC). Elle a rappelé qu'en décembre 2025, 120 demandes étaient en attente, dont certaines remontant à 2023.

Depuis, des progrès ont été enregistrés : 76 dossiers ont été complétés, 10 retirés et un renvoyé au demandeur, laissant 23 cas en suspens. Entre le 15 novembre 2025 et le 28 février 2026, la FSC a reçu 713 nouvelles demandes, dont 102 sont toujours en cours de traitement, incluant les dossiers précédents.

Afin d'améliorer la situation, plusieurs mesures ont été introduites. Un portail de plaintes en ligne a été lancé récemment tandis qu'un comité, présidé par le Chief Executive de la FSC, suit de près les délais de traitement. L'objectif est clair : un délai maximum de dix jours pour les demandes, 85 % traitées sous 15 jours et uniquement 5 % en plus de 30 jours. Parmi les réformes engagées figurent la digitalisation des procédures, l'introduction de nouveaux systèmes et l'intégration progressive de l'intelligence artificielle pour accélérer le traitement des dossiers. Si des améliorations sont constatées, la ministre reconnaît que les objectifs ne sont pas encore pleinement atteints. La FSC poursuit toutefois ses efforts pour renforcer l'efficacité et faciliter les démarches des opérateurs.