Ile Maurice: Menaces et outrage envers la police

Une intervention policière à Pointe-aux-Biches en fin d'après-midi hier a donné lieu à une affaire de menaces et d'outrage envers des forces de l'ordre. Tout a commencé quand un Congolais de 32 ans, demandeur d'asile, a rapporté avoir été victime de menaces verbales.

Résidant environ depuis dix mois dans une maison d'hôtes à Pointe-aux-Biches, il avait conclu un accord avec le gestionnaire des lieux en janvier pour contribuer aux frais de réparation du portail principal pour un montant compris entre Rs 1 000 et Rs 1 500.

Hier, aux alentours de 17 h 09, alors qu'il se trouvait chez un ami à Pointe-aux-Piments, il a contacté le gestionnaire par message afin de l'informer qu'il était prêt à régler la somme convenue. Peu après, ce dernier l'aurait appelé et, sur un ton agressif, aurait proféré des menaces, avant de mettre fin à la communication. Ne se sentant pas en sécurité, le locataire a décidé de signaler l'incident à la police.

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Vers 18 h 15, deux policiers se sont rendus à la maison d'hôtes à la suite de cette plainte. Sur place, ils ont rencontré le gestionnaire afin d'obtenir des explications concernant la situation. Cependant, la discussion a rapidement dégénéré. Selon le rapport de police, le gestionnaire aurait adopté un comportement hostile et aurait tenu des propos menaçants à l'encontre des agents, leur demandant de quitter les lieux tout en les menaçant de violences physiques. Malgré les avertissements des policiers, il aurait persisté dans son attitude agressive.

L'homme aurait également proféré des menaces visant personnellement les policiers, en faisant référence à leurs familles, tout en adoptant des gestes intimidants. À un certain moment, il aurait même eu un comportement obscène devant les agents.

Plusieurs locataires ainsi que des membres du public étaient présents lors de la scène, ce qui aurait accentué le sentiment d'humiliation ressenti par les policiers. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur cette affaire.