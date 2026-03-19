Ile Maurice: Célébration du Nouvel An hindou sous le signe de l'espoir

Ce jeudi 19 mars 2026, les communautés d'Inde, de Maurice et du monde entier se rassembleront pour célébrer Ugadi et Gudi Padwa, marquant le début du Nouvel An hindou. Célébré le jour de «Chaitra Shukla Pratipada», ce jour propice marque le début du «Parabhava Nama Samvatsara» et symbolise un nouveau départ, la prospérité et le renouveau.

«Chaitra Shukla Pratipada» est le premier jour («Pratipada») de la phase de lune croissante («Shukla Paksha») du mois hindou de «Chaitra» (mars-avril), marquant le Nouvel An hindou («Nav Varsh»). Il symbolise les nouveaux départs, l'abondance agricole et la création, et est souvent célébré sous les noms de Gudi Padwa, Ugadi ou Navreh, en l'honneur du printemps et du renouveau spirituel.

Ugadi et Gudi Padwa symbolisent toutes deux l'arrivée du printemps et le renouveau cyclique de la vie. Ancrées dans des traditions ancestrales et le calendrier luni-solaire hindou, ces fêtes invitent à la réflexion, à la gratitude et à l'optimisme pour l'année à venir.

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L'un des moments forts des festivités est la préparation de plats traditionnels qui incarnent la diversité des expériences de la vie. Par exemple, l'«Ugadi Pachadi», un mélange unique de saveurs sucrées, acides, amères et épicées, symbolise les multiples émotions que l'on peut ressentir tout au long de l'année. Les maisons se parent de décorations éclatantes, notamment des motifs rangoli, des guirlandes de feuilles de manguier et l'emblématique «Gudi», un drapeau décoré hissé devant les habitations comme symbole de victoire et de prospérité. Les familles se réunissent pour des repas de fête, des prières, renforçant ainsi leurs liens et leur patrimoine commun.

Ce jour marque également le début du festival de Chaitra Navratri, qui dure neuf jours et est dédié au culte de la déesse Durga sous ses différentes formes. Cette période sacrée encourage la discipline spirituelle, la dévotion et la célébration à travers le jeûne, les rituels et les rassemblements communautaires. L'arrivée d'Ugadi et de Gudi Padwa offre aux individus et aux communautés l'opportunité d'aborder un nouveau départ avec espoir, résilience et optimisme.