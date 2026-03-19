Madagascar: Basketball/Smatchin - L'IUM retrouve les huitièmes de finale

Invaincu en phase de poule, l'IUM a conclu en beauté en écrasant l'ISCAM mercredi. Portés par leur public, les joueurs ont livré un véritable show.

Mission accomplie avec la manière pour les basketteurs de l'IUM, qui ont écrasé les joueurs de l'ISCAM sur le score de 75-31 mercredi au Palais des sports de Mahamasina. Déjà qualifiés avant cette dernière journée de la phase de groupes du tournoi Smatchin « Ao Tsara », les joueurs de l'IUM ont confirmé leur supériorité en infligeant une lourde défaite à l'ISCAM. Dans une ambiance toute acquise à leur cause, les joueurs de l'IUM ont offert un spectacle total, mêlant efficacité offensive et gestes de grande classe.

Le début de match laissait pourtant place à un léger suspense. L'ISCAM ouvrait la marque (2-0), avant un échange équilibré, 4-4. Mais très vite, l'IUM imposait son rythme. Soutenus par des supportrices particulièrement engagées, les joueurs prenaient l'avantage, 12-6 après quatre minutes, puis enchaînaient les paniers pour creuser l'écart, 21-10 à la fin du premier quart-temps. Tommy, le virevoltant joueur de l'IUM, auteur de 7 points, lançait idéalement les siens.

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Au deuxième quart-temps, l'ISCAM tentait de réagir en inscrivant les premiers points, mais l'IUM restait maître du tempo. Stanley enflammait le Palais avec un premier dunk spectaculaire, suivi d'un second dans la foulée, déclenchant l'ovation du public. L'écart continuait de se creuser, 31-15, malgré quelques sursauts adverses. À la pause, l'IUM menait largement sur le score de 41-20.

Une coupure de courant au rendez-vous

La seconde période confirmait la domination sans partage de l'IUM. Dès la reprise, Stanley s'illustrait encore avec un troisième dunk, symbole de la maîtrise collective. Une coupure de courant à la 12e minute venait brièvement interrompre le jeu, sans pour autant perturber la dynamique des universitaires de l'IUM. À la reprise, ces derniers repartaient de plus belle, creusant davantage l'écart, 58-23 à la fin du troisième quart-temps.

Le dernier acte tournait à la démonstration. L'IUM déroulait son basketball, alternant jeu rapide, défense agressive et réussite offensive. Le public, conquis, accompagnait chaque action d'applaudissements nourris. Le score enflait inexorablement jusqu'au coup de sifflet final, 75-31.

Avec quatre victoires en autant de rencontres, l'IUM boucle une phase de poules parfaite et affiche clairement ses ambitions. « Nous avons réussi à gagner nos quatre matchs. Par rapport à l'an dernier, où nous avions été éliminés en quarts, nous visons au moins le dernier carré, voire le titre », confie leur coach, Nikitine Derlen Ralainirina.

Pour l'ISCAM, le bilan est plus compliqué, avec quatre défaites en autant de matchs. « Notre préparation a été trop courte. Nous espérons mieux nous organiser la saison prochaine », reconnaît l'entraîneur Rado Ramanantsoa. Une prestation aboutie qui place désormais l'IUM parmi les grands favoris du tournoi.