Madagascar: Les mangroves de l'Ouest s'étoffent

19 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Les mangroves dans la région de Boeny se développent progressivement. Le Groupe Filatex, à travers Filatex Commitments, a de nouveau mené une opération de reboisement de mangroves, dans la localité de Boanamary, à Mahajanga, cette année. Il a planté 40 000 propagules de mangroves sur une superficie de 4 hectares, avec la mobilisation de 40 membres du VOI (Vondron'Olona Ifotony) ou communautés de base.

L'an dernier, le groupe Filatex a déjà planté 20 000 mangroves dans cette région. Ce reboisement devrait appuyer la restauration d'un écosystème essentiel et le renforcement des moyens de subsistance des communautés locales.

« La région Boeny concentre l'une des plus grandes superficies de mangroves dégradées à Madagascar, alors même que ces écosystèmes sont indispensables à l'équilibre du littoral et à la vie économique locale. Dans cette commune spécifiquement, les communautés dépendent directement de la pêche, dont la mangrove constitue l'habitat naturel. Sa dégradation fragilise donc à la fois la biodiversité et les revenus des communautés », selon le communiqué de presse du groupe sur ce reboisement, hier.

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Ces mangroves contribuent, par ailleurs, à la lutte contre le changement climatique. À l'horizon de cinq ans, elles pourraient permettre une absorption de CO2. À maturité, elles pourront séquestrer jusqu'à 500 tonnes de CO2 par an, soit près de 4 000 tonnes sur une période de 20 ans, sans compter les 1 500 tonnes supplémentaires stockées dans la biomasse souterraine, selon les explications.

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