Madagascar: Examen - Les candidats boudent l'inscription au baccalauréat

Les inscriptions au baccalauréat se clôtureront le 27 mars à 18 h. Les autorités appellent parents et candidats à suivre leurs établissements afin de s'assurer que les dossiers soient déposés à temps.

Un taux d'inscription alarmant au baccalauréat. À moins de dix jours de la clôture des inscriptions à l'examen du baccalauréat, le taux de candidats inscrits reste très faible à Antananarivo. « À la date du mardi 18 mars, seulement 17 % des candidats attendus avaient déposé leur dossier », a indiqué un responsable de l'Office du baccalauréat de la capitale. Cette année, après la création des Offices du baccalauréat de Vakinankaratra et d'Itasy, l'Office du baccalauréat d'Antananarivo estime à environ 70 000 le nombre de candidats qui s'inscriront.

Aucun problème particulier n'avait été signalé dans la procédure d'inscription, jusqu'à hier, à en croire les explications de l'Office. « Nous avons déjà contacté certains établissements pour les encourager à déposer les dossiers de leurs candidats. Ils n'ont évoqué aucune difficulté, se contentant de rappeler que la date limite reste fixée au 27 mars à 18 h », a précisé la source.

Aucune dérogation

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Dans certains établissements où les dossiers n'ont pas encore été déposés, des responsables justifient ce retard par le non-versement des frais d'inscription par les candidats. Des candidats affirment, pour leur part, avoir déjà réglé l'ensemble des formalités, dont le versement du droit d'inscription. « Nous encourageons vivement les parents à rester vigilants, surtout pour les élèves qui suivent des cours particuliers, car certains enseignants pourraient ne pas transmettre les inscriptions aux responsables.

Les parents doivent également surveiller les établissements scolaires de leurs enfants au cas où les dossiers soient retardés ou le droit soit utilisé à d'autres fins, et qu'ils ne parviennent pas à temps aux autorités compétentes », a alerté Jean Jacques Romuald Razafimahefa, secrétaire général du ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de l'Éducation nationale, sur l'inscription au baccalauréat, hier.

Il a été rappelé qu'aucune dérogation ne sera accordée pour les dossiers déposés après la date limite. « Nous invitons les établissements à ne pas attendre la dernière minute pour procéder aux inscriptions, afin d'éviter tout désagrément », a souligné Ricardo Rasolofoniaina, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.