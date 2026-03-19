Madagascar/Guinée Equatoriale: Matchs amicaux - Les Barea affronteront les Kirghizes et les Équato-guinéens

J-9. La Fédération malgache de football (FMF) a finalement officialisé les deux équipes nationales que vont affronter les Barea lors des matchs amicaux durant la prochaine fenêtre FIFA, entre le 23 et le 31 mars. Madagascar jouera son premier match contre le Kirghizistan le samedi 28 mars, puis la Grande Île sera opposée à la Guinée équatoriale trois jours plus tard, le mardi 31 mars à Antalya, en Turquie. Il est donc confirmé que le match prévu contre l'Ouganda est annulé.

Ces matchs entrent dans le cadre de la préparation de la sélection malgache en vue des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027. Classée 103e mondiale, la République kirghize avait déjà disputé trois phases finales de la Coupe d'Asie. Comme meilleure performance, les Faucons blancs avaient atteint les huitièmes de finale de la joute continentale en 2019. Quant à la Guinée équatoriale, elle est déjà bien connue du sélectionneur Corentin Da Silva Martins.

Supérieur sur le papier

Classée 107e mondiale et 24e sur le continent africain, les Barea, sous la houlette du technicien franco-portugais, avaient battu les Nzalang ou Éclair national par 2 buts à 0 en match amical le 17 novembre en Turquie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Quant à l'historique des cinq dernières rencontres entre les deux pays, Madagascar domine avec quatre victoires. Outre la récente rencontre amicale, la Grande Île compte trois victoires et une défaite. Lors des qualifications à la CAN en 2018, Madagascar s'était imposé 1-0 face à la Guinée équatoriale au match aller comme au retour. 7 ans plus tôt, les Barea avaient dominé les Équato-guinéens, 2 à 1 au match retour, après la défaite de 0 à 2 à l'aller. Cette nation a encaissé une série de défaites lors des trois dernières journées de qualifications à la CAN en décembre de l'an passé contre le Burkina Faso (1-2), le Soudan (0-1) et l'Algérie (1-3).

Le regroupement des protégés de Corentin Martins débutera le lundi 23 mars, premier jour de la trêve internationale. Les hommes du sélectionneur franco-portugais disposeront ainsi de cinq jours pour préparer ensemble ces deux matchs. La délégation de Madagascar quittera le pays le 20 mars, tandis que la liste des joueurs sélectionnés était attendue depuis hier. La phase finale de la prochaine CAN débutera en septembre. Les deux premières journées sont programmées entre le 21 et le 30 septembre.