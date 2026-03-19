Ile Maurice: Taxis d'hôtel à Albion - En attente de régularisation

19 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

Répondant à une question de la députée Stéphanie Anquetil, le ministre Osman Mahomed a fait le point sur la situation des taxis desservant l'hôtel Club Med Albion.

Cet établissement cinq étoiles, qui compte 295 chambres et 40 villas, affiche un taux d'occupation pouvant atteindre 100 % en haute saison. Pourtant, aucun taxi n'a officiellement de licence pour opérer depuis l'hôtel, selon la National Land Transport Authority (NLTA). Depuis 2007, 24 taxis venant des régions avoisinantes assurent néanmoins le transport des clients.

Une tentative d'octroi de licences avait été lancée dès 2007 mais n'avait pas abouti en raison de contestations syndicales et d'un recours devant la Cour suprême. Plus récemment, une nouvelle démarche, initiée en 2023, qui avait suscité 55 candidatures, a été annulée en raison d'irrégularités.

Selon une étude menée en 2022, jusqu'à 33 taxis pourraient être autorisés à opérer à partir de cet l'hôtel. La NLTA prévoit ainsi de relancer un exercice d'attribution d'ici la fin avril, ciblant notamment les opérateurs déjà actifs dans un rayon de six kilomètres. Interrogé sur certaines pratiques dans le secteur hôtelier, le ministre a reconnu l'existence de cas d'externalisation irrégulière du transport, assurant que des opérations de contrôle sont en cours.

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