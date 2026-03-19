Ile Maurice: «À un moment donné, c'était un peu tendu»

Paul Bérenger l'a lui-même reconnu : les discussions ont été marquées par des moments de tension. «À un moment donné, c'était un peu tendu», a-t-il admis, tout en précisant qu'un terrain d'entente partiel a été trouvé. Il a également indiqué qu'il n'était «pas nécessaire d'organiser un vote secret», estimant que cela prendrait trop de temps, d'autant plus qu'une large majorité de militants seraient favorables au maintien du MMM au gouvernement.

Selon nos informations, il y a eu un vif échange entre Paul Bérenger et Adil Ameer Meea, précisément autour de la proposition d'un vote secret pour déterminer si le MMM devait rester au gouvernement ou non.

L'express s'est entretenu avec plusieurs personnes présentes lors de cette réunion, qui confirment que les faits suivants se sont produits: Adil Ameer Meea aurait demandé la tenue d'un vote secret. Joanna Bérenger serait alors intervenue en lançant : «Ki to rol ? To anvi imilie Paul ?» Adil Ameer Meea lui aurait répliqué : «Pa zot mem ki dir MMM enn parti demokratik ?»

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Toujours selon nos sources, si ce vote avait eu lieu, Paul et Joanna Bérenger auraient pu se retrouver en minorité, ce qui aurait pu entraîner leur départ. Un ministre du MMM nous a également confié que «pe fer nou pass pou bouffon ek pe fer bann ditor dan pei.»

Autre incident rapporté lors de ce comité central : des tensions auraient éclaté entre certains jeunes militants proches de Joanna Bérenger et des membres plus anciens du parti. Selon nos informations, il y aurait eu des échanges verbaux virulents et des insultes auraient été proférées à l'encontre de militants de longue date.