Tunisie: Malgré ses lacunes juridiques - La lettre de change a le vent en poupe

L'avocat Walid Arfaoui a déclaré ce jeudi que les affaires liées aux chèques sans provision en Tunisie ont connu une diminution notable.

Selon lui, cette tendance s'explique principalement par le recul du nombre d'utilisateurs du chèque comme moyen de paiement. En revanche, il souligne que la lettre de change, ou traite, s'est substitué au chèque et son usage est devenu de plus en plus fréquent bien qu'elle présente des lacunes juridiques.

Les commerçants hésitent, en effet, à l'adopter car ils estiment que ce mécanisme n'offre pas de garanties suffisantes et rend l'opération risquée.

Invité à la radio, Maître Arfaoui a précisé que l'évolution de la lettre de change pour renforcer sa crédibilité dépend désormais de la volonté du législateur. Il a noté que certains commerçants se voient contraints d'utiliser ce support pour maintenir leur activité malgré les incertitudes.

L'avocat a également affirmé que la nouvelle loi sur les chèques a déjà permis la libération de nombreux détenus. Il a conclu en insistant sur la nécessité urgente de réviser le cadre juridique de la lettre de change afin d'améliorer sa force probante et exécutoire pour faciliter les échanges commerciaux.