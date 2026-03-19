Tunisie: Demain - Les musées militaires ouvrent gratuitement leurs portes au public

La Tunisie s'apprête à commémorer le vendredi 20 mars 2026 son 70e anniversaire de l'Indépendance. Cette date historique est marquée par deux initiatives majeures alliant devoir de mémoire et soutien social sous l'égide de la Présidence du Gouvernement.

Culture : Accès gratuit aux musées militaires le 20 mars

Pour célébrer sept décennies de souveraineté, le ministère de la Défense Nationale ouvre gratuitement les portes de ses quatre grands musées au public. Cette opération vise à sensibiliser les jeunes citoyens à l'histoire militaire nationale, de l'époque carthaginoise à l'ère moderne.

Les sites concernés par cette gratuité incluent le Musée National Militaire Palais de la Rose à la Manouba, le Musée de la Marine Tunisienne à Bizerte, le Musée de la Ligne Défensive de Mareth à Gabès et le Musée de la Mémoire Commune Tuniso-Algérienne à Ghardimaou.

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Solidarité : Collecte de la Zakat el Fitr 2026 par SMS

En parallèle des festivités, la dimension sociale est mise à l'honneur. La Présidence du Gouvernement a renouvelé l'autorisation annuelle de l'association SOS Villages d'Enfants pour collecter des dons par SMS.

L'opération débute ce 19 mars 2026 pour une durée de trois mois. Elle permet aux Tunisiens de s'acquitter de leur Zakat el Fitr, fixée à 2 dinars par le Mufti de la République, en envoyant un message au 85510. Les fonds récoltés soutiendront plus de 9 500 enfants et jeunes sans soutien familial à travers 12 gouvernorats. L'objectif est d'étendre cette aide à 14 régions d'ici la fin de l'année.

Comment participer à l'effort national

Que ce soit par la visite des lieux de mémoire ou par un geste de générosité numérique, ce 20 mars 2026 renforce l'unité nationale et le soutien aux populations les plus vulnérables. Cette double actualité souligne l'importance de préserver l'héritage historique tout en agissant pour l'avenir de l'enfance en Tunisie.