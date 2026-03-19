Tunisie: Villages SOS enfants - La Présidence du Gouvernement autorise la zakat el fitr via les sms

La Présidence du Gouvernement a accordé, ce jeudi, l'autorisation annuelle à l'Association Tunisienne des Villages d'Enfants SOS (ATVESOS) pour collecter des dons auprès du public via SMS sur le numéro 85510. Selon un communiqué publié par l'association, cette autorisation, renouvelée pour la septième année consécutive, prend effet à partir d'aujourd'hui, 19 mars 2026, pour une durée de trois mois.

Un montant aligné sur la Zakat el-Fitr

Le coût d'un SMS est fixé à 2000 millimes (2 Dinars), net de taxes et de commissions. Ce montant correspond exactement à la valeur de la Zakat el-Fitr pour cette année, telle que fixée jeudi dernier par le Mufti de la République tunisienne pour l'année 2026 (1447 de l'Hégire).

L'association appelle les Tunisiens à contribuer massivement à cette campagne. Elle rappelle que la Zakat el-Fitr peut être versée au profit des enfants pris en charge par l'association, ces derniers étant considérés comme des bénéficiaires légitimes de la Zakat selon une fatwa émise par l'ancien Mufti de la République, Cheikh Othman Battikh.

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Comment contribuer ?

Les citoyens peuvent verser leur Zakat via les différents opérateurs mobiles (Tunisie Telecom, Orange et Ooredoo) en envoyant un message au numéro 85510. Le contenu du message peut rester vide ou comporter le mot « SOS ». Il n'existe aucune limite quant au nombre d'envois.

Pour les Tunisiens résidant en Tunisie ou à l'étranger, d'autres moyens sont disponibles :

Paiement par carte bancaire sur le site officiel de l'association.

Transferts bancaires directs.

Dépôt dans les bureaux de poste en utilisant le code 905.

Objectifs et impact social

L'association a précisé que cette autorisation gouvernementale permettra de renforcer ses ressources et d'étendre ses interventions en faveur des enfants menacés ou nécessitant une prise en charge. À l'approche de l'Aïd el-Fitr, elle sollicite le soutien des donateurs et des médias pour faire de cette campagne un succès et apporter de la joie aux enfants.