Tunisie: Équipe de Tunisie - Sabri Lamouchi dévoile sa première liste, quelques nouveautés, quand même...

Tout en conservant l'ossature de l'équipe, quelques nouveaux joueurs figurent dans la première liste de Sabri Lamouchi, à savoir Khalil Ayari, Abdelmouhib Chamakh, Louay Ben Farhat, Rani Khedira, Rayan Elloumi et Omar Ben Ali.

Le sélectionneur national, Sabri Lamouchi, a tenu hier matin une conférence de presse lors de laquelle il a présenté sa première liste en prévision des deux matchs amicaux, le 28 mars contre Haïti et le 31 mars face au Canada.

Sabri Lamouchi a convoqué 30 joueurs. Tout en conservant l'ossature de l'équipe, quelques nouveautés figurent dans cette liste, mais aussi des joueurs qui reviennent en sélection après une longue période.

Les joueurs auxquels Sabri Lamouchi a ouvert les portes de la sélection sont Khalil Ayari, Abdelmouhib Chamakh, Louay Ben Farhat, Rani Khedira, Rayan Elloumi et Omar Ben Ali. Quant aux joueurs qu'on retrouve après une longue absence en équipe nationale, ce sont Ghaith Zaalouni et Seyfallah Letaief.

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S'expliquant sur ses choix, le sélectionneur national a indiqué que : « C'est ma première et ma dernière liste avant la Coupe du monde. Une liste de 30 joueurs. Ça ne veut pas dire que les autres joueurs ne sont pas bons ou que je ne vais pas les convoquer à l'avenir. J'ai pris les 30 meilleurs joueurs tunisiens disponibles maintenant », a-t-il dit.

« Ben Saïd n'est pas exclu de la liste »

Interrogé sur la non convocation de Béchir Ben Saïd, le sélectionneur national a répondu : "J'aurais voulu convoquer cinq gardiens de but, mais cela n'aurait aucun sens, on est déjà très nombreux. Béchir Ben Saïd est surtout le gardien le plus expérimenté qui joue des matchs de haut niveau. Je le connais parfaitement. Je l'ai encore vu dimanche. Je veux voir les joueurs que je ne connais pas. Les joueurs qui viennent sont ceux qui sont en forme en ce moment et qui vont me permettre de faire le choix le plus juste au moment voulu. Quant à Chamakh, il fait une bonne saison. Je le connais moins. J'ai envie de le voir. Dahmen a participé aux deux dernières compétitions. Il faut que je fasse le tour d'horizon pour ce poste qui est un poste important.

Et à partir de là, je prendrai une décision en connaissance de cause, mais Ben Saïd n'est pas exclu de la liste. Il n'est pas out de la course, au contraire".

« Nous devons nous battre pour nos joueurs »

Le sélectionneur national défend son choix d'avoir convoqué Ismaël Gharbi alors qu'il ne joue pas en club : « Il ne joue pas depuis janvier en club, mais le préparateur physique de la sélection est en contact permanent avec les préparateurs en clubs et nous avons les GPS des joueurs. Les entraînements ne remplacent pas les matchs, sauf que, quand il s'entraîne à Augsbourg, je sais qu'il le fait avec intensité. Les footballeurs font des choix. Ismaël Gharbi a opté pour un club où il ne joue pas en ce moment. Il a fait le mauvais choix. Je l'ai appelé il y a un mois. Je lui ai dit que je sais qu'il est en difficulté, mais il ne faut pas qu'il doute et que je vais le convoquer. Je veux bien que nos joueurs jouent dans les grands clubs européens, mais nous devons nous battre pour eux. Nous devons les soutenir ».

En ce qui concerne la non convocation de Montassar Talbi, le sélectionneur national a indiqué : « Il m'a appelé cette semaine et a demandé à rester en club. C'est un choix commun.

Il fait une saison extraordinaire. Le FC Lorient fait une saison extraordinaire. Quand un joueur sollicite, il faut l'écouter ».

La liste

Gardiens de but : Aymen Dahman (CS Sfaxien), Sabri Ben Hassan (Etoile du Sahel), Mouhib Chamekh (Club Africain), Noureddine Farhati (Stade Tunisien)

Défenseurs : Yan Valery (Young Boys), Mouataz Neffati (IFK Norrköping), Ghaith Zaalouni (Club Africain), Omar Rekik (NK Maribor), Adem Arous (Kasimpasa), Alaa Ghram (Shakhtar Donetsk), Raed Chikhaoui (US Monastir), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance de Tunis), Mortadha Ben Ouannès (Kasimpasa), Ali Abdi (Nice)

Milieux : Elyès Skhiri (Eintracht Francfort), Hannibal Mejbri (FC Burnley), Anis Ben Slimane (Norwich City), Rani Khedira (Union Berlin), Ismael Gharbi (SC Braga), Mohamed Belhaj Mahmoud (Lugano FC)

Attaquants : Elias Saad (Hanovre 96), Sébastien Tounekti (Celtic), Rayan Elloumi (Vancou- ver Whitecaps), Firas Chaouat (Club Africain), Louay Ben Farhat (Karlsruher SC), Seyfallah Letaief (Greuther Fürth), Omar Ben Ali (CS Sfaxien), Khalil Ayari (Paris-SG), Hazem Mastouri (Dinamo Makhachkala), Anis Saidi (San Diego FC).