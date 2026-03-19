Tunisie: Gaz en Europe - Les prix explosent après des attaques sur des installations énergétiques dans le Golfe

Les prix du gaz naturel en Europe ont fortement bondi à la suite de l'escalade des attaques iraniennes contre des installations énergétiques dans le Golfe, provoquant d'importants dégâts dans la plus grande installation d'exportation de gaz naturel liquéfié au monde.

Les contrats de référence européens ont grimpé jusqu'à 35 % lors des échanges de jeudi, après que la société QatarEnergy a annoncé que le site de Ras Laffan avait subi des dommages « considérables » à la suite d'une série d'attaques, ayant également déclenché de vastes incendies.

Le prix du contrat néerlandais « TTF » du gaz naturel, considéré comme une référence en Europe, a atteint 74 euros avant de légèrement reculer.