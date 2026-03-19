Madagascar: Approvisionnement - Une cargaison de carburant arrive à quai

« Le navire Advantage Passion, transportant la cargaison de carburant, est arrivé », a annoncé l'Office malgache des hydrocarbures (OMH) sur sa page Facebook, hier. Cette communication intervient dans un contexte de forte inquiétude des consommateurs, face aux perturbations de l'approvisionnement en essence à Antananarivo et à Toamasina.

Hier, plusieurs stations-service étaient encore en rupture de stock. Des consommateurs ont toutefois constaté une amélioration de la situation. « Les stations-service qui n'en disposaient pas, hier, en ont aujourd'hui », témoigne Lucien Andrianavalona, conducteur de taxi-moto. Celles qui en disposaient ont encore été prises d'assaut, notamment par des motocyclistes.

Les usagers devront patienter avant un retour à la normale. Dans un communiqué daté du 17 mars, l'OMH précise que « le rythme de distribution du Supercarburant 95 reprendra son cours normal à partir du vendredi 20 mars 2026, après les opérations de déchargement et d'acheminement vers la capitale ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'arrivée du navire a été retardée, en raison d'un retard du chargement, selon l'OMH. Le navire transportait 64 000 tonnes de produits pétroliers, dont de l'essence SP95, du gasoil et du pétrole lampant. « Ces volumes importants permettront de renforcer immédiatement les stocks disponibles et d'assurer la continuité de l'approvisionnement sur l'ensemble du territoire », a indiqué le Groupement pétrolier de Madagascar. Malgré ces assurances, des interrogations persistent quant à la continuité de l'approvisionnement une fois ces 64 000 tonnes écoulées.