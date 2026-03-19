Madagascar: Filles - L'ESSCA écrase l'Essagro

Les basketteuses de l'ESSCA n'ont pas tremblé. Opposées à l'Essagro pour leur dernier match de la phase de poules du tournoi Smatchin « Ao Tsara », les vice-championnes de l'édition 2025 ont largement dominé les débats au Palais des sports Mahamasina, s'imposant sur le score sans appel de 42 à 22.

Dès l'entame de la rencontre, l'ESSCA impose son rythme. Plus agressives en défense et efficaces en attaque, les joueuses prennent rapidement le large. Portées par la présence de Mbola Sahaza Rasolofonjanahary, MVP du côté de l'ESSCA, elles mènent déjà 13-2 après six minutes de jeu. Malgré un léger passage à vide en fin de quart-temps, l'Essagro parvient à réduire l'écart, mais l'ESSCA garde le contrôle, 13-7.

Le deuxième quart-temps est marqué par une baisse de rythme, mais les joueuses de l'ESSCA continuent d'imposer leur supériorité. Progressivement, elles creusent l'écart grâce à un jeu collectif bien huilé et une meilleure gestion des transitions. À la pause, le score est de 23-11 en leur faveur.

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Au retour des vestiaires, l'Essagro tente de réagir et montre un meilleur visage en début de troisième quart-temps. Profitant d'un moment de relâchement de l'adversaire, elles reviennent légèrement dans la partie. Mais l'ESSCA reprend rapidement les commandes et impose à nouveau sa loi, portant le score à 34-16 à la fin du troisième quatre-temps.

Dans le dernier acte, l'ESSCA déroule sans pression. Solides en défense et appliquées en attaque, les joueuses creusent davantage l'écart pour sceller définitivement l'issue du match (42-22). Une victoire nette qui confirme leur statut de prétendantes sérieuses au titre.

Invaincues en phase de poules, les basketteuses de l'ESSCA affichent clairement leurs ambitions. « Nous avons gagné tous nos matchs de poules. Avec l'effectif à notre disposition, l'objectif est d'atteindre au moins la finale et d'aller chercher le trophée », confie leur coach, Cyrelle Mario Rakotomalala. Une prestation maîtrisée qui place l'ESSCA parmi les grandes favorites pour la suite de la compétition. Place maintenant aux huitièmes de finale à partir de ce jour.