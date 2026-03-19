Madagascar: Judo/Championnat de France - Deuxième titre consécutif pour Lova Mahaisoa

Deuxième sacre d'affilée. Le judoka du club Saint-Michel, Lova Mahaisoa Randrianasolo, remporte pour la deuxième année consécutive le titre de champion de France universitaire dans la catégorie des -81 kg en première division. Le judoka de 22 ans, médaillé de bronze au championnat d'Afrique en 2022, poursuit ses études supérieures en France à l'Université de Paris.

Lova Mahaisoa a battu en finale Mathe Gozitachvili de l'université de Lyon. En demi-finale, il a défait Come Amily de l'université de Paris après sa belle victoire en quarts contre Arthus Simon de l'université de Nantes. Il a disputé en tout cinq combats pour confirmer son titre. Il a écarté d'entrée Amine El Rhorfi de l'université de Montpellier, puis il a défait au deuxième combat Samson Nicod de l'université de Grenoble. Le sommet national français universitaire s'est déroulé le 12 mars à Ozoir-la-Ferrière en Île-de-France. Vingt-quatre judokas ont été engagés dans la catégorie -81 kg de la première division individuelle.