Madagascar: Musique urbaine - La Génération 2010 signe son retour

Après des années de pause ou de parcours solo, les figures emblématiques de la Génération 2010 se retrouvent pour deux concerts exceptionnels à Antananarivo.

La scène urbaine malgache s'apprête à vibrer à nouveau au rythme des années 2010. Meizah, Kougar, Agrad, Odyai, Lain'J, Skaiz, Tsota, THT et El'Mich unissent leurs forces pour redonner vie à une époque marquante de la musique urbaine à Madagascar, une génération qui a imposé son identité, ses sonorités et ses valeurs culturelles. Le retour sur scène se fera à deux dates : le vendredi 27 mars au Food Court Barea pour une soirée intimiste, et le samedi 28 mars pour un grand show en plein air, toujours à Barea. Le projet pourrait se prolonger jusqu'au Palais des Sports afin d'élargir encore le rassemblement.

À l'origine de cette initiative, l'enthousiasme suscité par les 20 ans de scène de Marion, où la présence des artistes de cette génération avait fortement mobilisé le public. Les fans réclamaient depuis longtemps ces retrouvailles, et les producteurs ont décidé de répondre à cette demande.

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Sur scène, les artistes privilégieront leurs titres d'époque. Odyai interprétera ses chansons d'avant 2014, Agrad et Skaiz mettront en avant leurs anciens albums, tandis que Kougar fera revivre les morceaux les plus demandés. Pour Tsota, ce concert est une occasion de revisiter les origines du mouvement. Lain'J officialise son retour après une pause, et THT, rare sur scène en 2026, promet une apparition exceptionnelle.

Au-delà de la musique, ce projet est un moment de transmission et de partage. Meizah souligne la cohésion de la génération, ayant grandi et appris ensemble, tandis qu'El'Mich met en avant la force du collectif et la dimension unique de ce regroupement artistique.

Porté par SR Event, le projet reste participatif et évolutif, invitant le public à soutenir les artistes et à exprimer ses attentes. D'autres concerts sont déjà envisagés, notamment au Palais des Sports en juillet. Ce retour de la Génération 2010 est plus qu'un concert : c'est une célébration d'une époque, une immersion dans une ambiance qui a marqué toute une jeunesse, où nostalgie, énergie et passion se rencontrent pour faire revivre une scène emblématique.