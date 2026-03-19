Madagascar: Portrait/Mbola Sahaza - L'étoile montante du basketball malgache

À seulement 18 ans, Mbola Sahaza Rasolofonjanahary, connue sous l'appellation de Sahaza, s'impose comme l'un des visages prometteurs du basketball malgache. Pas trop bavarde en apparence, mais très sérieuse et communicative, la jeune joueuse s'exprime sans trac lorsque la présentation a été faite.

Du haut de ses 1,77 m, Mbola Sahaza Rasolofonjanahary n'est pas passée inaperçue sur le terrain, parce que la majorité des jeunes la connaissent. À 18 ans, elle affiche déjà un parcours impressionnant. Membre de l'équipe nationale Ankoay, elle a participé à l'Acnoa 2024, où elle a décroché la médaille d'or aux Seychelles avec les Ankoay U18. Une performance qui confirme son potentiel et son statut de jeune talent à suivre.

Avant cela, la joueuse de l'ASSM Analamanga avait également pris part à un camp de basketball à Kigali, au Rwanda, en 2023. Une expérience enrichissante qui lui a permis de se frotter à d'autres styles de jeu et d'élever son niveau. Sur le terrain, Sahaza séduit par sa taille, sa mobilité et sa capacité à peser dans les moments clés.

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Son histoire avec le basketball débute au sein de sa famille. Dernière d'une fratrie de quatre, elle grandit dans un environnement où le sport occupe une place importante. Très tôt, elle attrape le virus du ballon orange en imitant ses aînés et ne le lâche plus. En dehors du parquet, la jeune joueuse mène de front ses études. Actuellement en première année en informatique de gestion à l'Essca, elle apprend à jongler entre cours et entraînements.

« Combiner les études avec le sport est un peu difficile au début, mais tout est une question d'organisation. En classe, il faut donner plus pour assurer l'avenir », confie-t-elle. Ambitieuse, Sahaza ne cache pas ses rêves. « Mon rêve est de jouer à l'étranger et pourquoi pas évoluer en WNBA. Mais avant tout, beaucoup de travail reste à faire », souligne-t-elle avec lucidité.

Meilleure marqueuse contre Essagro mercredi au Palais des sports Mahamasina, Mbola Sahaza Rasolofonjanahary incarne déjà l'avenir du basketball féminin malgache. Entre talent, discipline et grandes ambitions, sa voie semble tracée, à condition d'y mettre tous les ingrédients nécessaires.