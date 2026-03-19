Tunisie: Trains de la banlieue de Tunis - À partir de l'Aïd el-Fitr, ajustement des horaires d'hiver

19 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) a annoncé qu'à partir du jour de l'Aïd el-Fitr, la programmation hivernale des trains de la banlieue de Tunis sera ajustée durant la période matinale comme suit :

Départs d'Erriadh en direction de Tunis :

04h10 au lieu de 04h30.

04h40 au lieu de 04h50.

05h45 au lieu de 05h55.

06h00 au lieu de 06h10.

06h20 au lieu de 06h25.

Départ de Tunis en direction d'Erriadh :

05h00 au lieu de 05h10.

Ces changements visent à avancer légèrement les premiers départs du matin pour mieux répondre aux besoins des voyageurs après la période du Ramadan.

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