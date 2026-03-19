Madagascar: Taombaaovao - La date du Nouvel An en attente

19 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

La date officielle du Taombaovao malgache sera déterminée après une concertation nationale, organisée dans le contexte de la mise en place du nouveau gouvernement. La célébration officielle reste donc en suspens. À l'issue du conseil des ministres et de la publication d'un décret, il a été décidé qu'une concertation nationale serait tenue afin de fixer le jour férié, un moment culturel et traditionnel majeur pour le pays.

Le secrétaire général du ministère de la Communication et de la Culture a indiqué que la date de cette concertation dépendra de la mise en place du nouveau gouvernement. Ce choix permettra au ministère d'État en charge de planifier la concertation de manière officielle et concertée, en impliquant toutes les instances concernées.

Le Taombaovao, qui marque le Nouvel An malgache, représente un temps fort de rassemblement familial et communautaire et symbolise l'identité culturelle du pays. La concertation nationale devra fixer une date qui respecte les traditions tout en répondant aux impératifs administratifs.

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