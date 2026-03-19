Madagascar: Comédie musicale - « La Voix de la forêt » éveille les enfants

Le projet Diary Nofy prend vie sur scène pour sensibiliser les enfants à la protection des forêts et soutenir leur éducation.

Le 21 mars, à l'occasion de la Journée internationalede la forêt, le CCI Ivato accueillera « La Voix de la forêt Ny Feon'ny Ala », une comédie musicale proposée par Okalou Event S.A., en partenariat avec Teach For Madagascar. Inspirée des ouvrages Diary Nofy, cette création originale d'une heure et demie mêle théâtre, chants, danses et musique live dans un univers poétique et coloré, alliant traditions malgaches, pop, rock et berceuses de toutes sortes.

Au centre de l'histoire, Aina, une petite fille curieuse, pénètre dans la forêt sans en comprendre les secrets. Peu à peu, elle apprend à écouter les voix de la nature grâce à Noely, une tortue gardienne, qui lui enseigne les enjeux de cet écosystème. Face aux feux de brousse et aux dangers qui menacent la forêt, Aina s'engage et finit par devenir, à son tour, gardienne, transmettant ce rôle à la génération suivante.

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Au-delà de son aspect artistique, le spectacle repose sur trois engagements forts : sensibiliser à la protection de l'environnement, soutenir l'éducation grâce à l'impression de livres pour les écoles publiques et promouvoir l'inclusion culturelle en permettant aux enfants défavorisés d'assister au spectacle.

Un outil

Plus de 200 jeunes profiteront de cette expérience grâce aux « tickets du coeur », offerts par des entreprises et partenaires. Cette initiative s'inscrit dans le programme Diary Nofy, lancé par Teach For Madagascar en 2014 pour développer l'éducation en milieu rural et diffuser ces histoires dans toutes les écoles. Des actions de prospection ont été menées auprès des établissements publics pour permettre au plus grand nombre d'enfants d'assister à la comédie musicale.

Pour Andy Rasoanarivo, directeur général d'Okalou Event S.A., l'appel à la mobilisation reste ouvert afin que davantage de jeunes puissent vivre cette expérience. Avec « La Voix de la forêt », chaque chant, chaque scène et chaque geste deviennent un outil pour éveiller les consciences, transmettre des valeurs et inspirer les générations futures.