Madagascar: Anniversaire funeste - Quarante-sept personnes portent plainte

Un communiqué du ministère de la Justice a révélé que quarante-sept plaintes ont été déposées dans l'affaire Ambohimalaza et que quatre femmes sont actuellement détenues.

Quarante-sept personnes ont porté plainte dans l'affaire dite « Ambohimalaza », ou l'anniversaire de Fenohasina, qui a causé la mort de trente-trois personnes. Hier, le ministère de la Justice a annoncé que, jusqu'ici, dix individus ont été inculpés et que quatre d'entre eux Fenohasina, sa mère, sa cousine et une guérisseuse traditionnelle sont en détention préventive. La femme d'un footballeur, cinquième prévenue initialement incarcérée, a obtenu une liberté provisoire.

Depuis le 24 février, trente témoins ont été entendus et les autorités affirment que l'enquête se poursuit pour identifier d'autres personnes impliquées. Le ministère insiste sur sa volonté de mettre fin à l'impunité et de restaurer la confiance des citoyens envers la justice.

Personnalités

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La famille de Fenohasina a pris la parole publiquement le week-end dernier pour contester la version officielle. Le père rejette toute idée de pratiques occultes. Il souligne que Fenohasina et sa mère ont elles-mêmes été hospitalisées. Son frère, Hasina Andriantsoa, raconte que leur cousin Haja a été le premier à ressentir des douleurs avant de décéder à l'hôpital, ce qui a entraîné l'interruption de la fête.

Il évoque la possibilité d'une intoxication liée aux brochettes apportées par un chauffeur ou au système de self-service. La soeur aînée de Fenohasina dément la présence de personnalités importantes et précise que le nom de Moustafa, retrouvé dans un téléphone, correspond à celui d'un prothésiste dentaire. Le mari de Clarisse, cousine détenue, affirme que les propos de sa femme lors des funérailles traduisaient un regret et non un aveu de culpabilité. Leur tante Lanto rappelle que son propre fils figure parmi les victimes et que des médecins ont évoqué une intoxication due à des émanations de charbon.

La famille rejette l'idée que Fenohasina ait pu tuer ses proches et demande que la justice accélère la procédure. L'anniversaire s'est tenu le 14 juin 2025 dans un espace événementiel au bord de la RN2. Après avoir mangé et bu, trente-trois personnes sont décédées. D'autres poursuivent encore leurs soins.