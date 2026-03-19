Madagascar: Ambohijanaka - Les gendarmes arrêtent trois cambrioleurs

Pris en flagrant délit, trois individus ont été interpellés mardi à Antovontany, dans la commune d'Ambohijanaka. Alertés vers 22h30 par le chef de fokontany et par des habitants venus prévenir directement le poste fixe, les gendarmes ont mobilisé sept éléments, dont quatre d'Andoharanofotsy et trois d'Ambohijanaka.

À leur arrivée, les forces de l'ordre ont découvert les suspects à l'intérieur d'une propriété, après qu'ils ont escaladé le mur et commencé à s'emparer de matériel, parmi lesquels une pompe à eau et ses accessoires. Encerclés par les riverains, les trois hommes ont tenté de prendre la fuite, mais ont été maîtrisés. Les objets volés ont été saisis et seront restitués au propriétaire une fois l'enquête achevée.

Les cambrioleurs, légèrement blessés lors de leur arrestation, ont reçu des soins au centre de santé d'Andoharanofotsy avant d'être placés en garde à vue. La maison visée n'était pas habitée au moment des faits. Son propriétaire vit ailleurs et confie la surveillance à sa famille, selon les informations rapportées par la gendarmerie. La victime a porté plainte. Une enquête est en cours.