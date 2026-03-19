Afrique du Nord: Transport aérien - Une nouvelle ligne Grand Nord-Ouest sera ouverte

19 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Un charter privé engagé par le groupe Aquajet Madagascar, société à responsabilité limitée (SARL), envisage l'ouverture d'une nouvelle ligne aérienne sur le Grand Nord-Ouest le 30 mars prochain. Ce, dans le but de promouvoir le tourisme à Mahajanga et dans les villes concernées par la liaison aérienne.

La nouvelle ligne relie Tana à Mahajanga, puis à Nosy Be et Antsiranana, en aller-retour dans la même journée. Une escale de moins de 45 minutes sera observée à chaque passage dans ces trois destinations. Toutefois, le nombre de places est limité à dix passagers dans l'avion privé.

Un nouveau partenariat avec les opérateurs hôteliers est ainsi en vue. Cette initiative vise à booster le secteur touristique et économique de Mahajanga.

L'aéroport international Philibert Tsiranana, à Amborovy Mahajanga, est desservi depuis quelques années par quelques compagnies aériennes, dont Madagascar Airlines, la compagnie nationale.

La compagnie Ewa Air relie également Mahajanga à Mayotte en vol direct, ainsi que la compagnie Air Austral.

Les vols domestiques directs vers la zone nord et d'autres destinations au départ de Mahajanga ont cessé depuis plusieurs années. Il fallait systématiquement passer par Tana pour rejoindre les autres villes.

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