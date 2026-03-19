Congo-Brazzaville: Basketball - Le pays en attente de la notification de son retour sur la scène internationale

Après avoir réglé intégralement l'amende qui lui avait été infligée par la Fédération internationale de basketball (Fiba), le Congo attend la notification qui va lui permettre de renouer avec les compétitions internationales, indique un communiqué de presse de la Fédération congolaise de basketball (Fécoket), signé par son président, Fabrice Makaya Mateve.

Désormais libéré de sa contrainte financière et administrative, le basketball congolais entre dans une nouvelle ère, souligne le communiqué de presse de la Fécoket. La régularisation de la situation du Congo vis-à-vis de la Fiba-Afrique renforce l'engagement de la Fécoket à tout mettre en oeuvre pour relancer les programmes de détection, l'organisation des compétitions nationales et des stages de formation. Aussi, préparer le retour des Diables rouges de la discipline sur l'échiquier africain avec beaucoup d'ambitions.

« La Fécoket, par la voix de son président et de l'ensemble de son bureau exécutif, exprime sa profonde gratitude au chef de l'État et ses conseillers spéciaux pour les efforts de coordination ayant conduit à cette issue heureuse et du ministère des Sports », peut-on lire dans le communiqué. Le document précise, par ailleurs, que le dénouement de ce dossier, attendu depuis plusieurs années, a été rendu possible grâce à l'implication du président de la République en faveur de la jeunesse et du développement du sport.

Il convient de rappeler que le Congo avait été sanctionné par la Fiba en 2017 pour n'avoir pas organisé l'Afro-basket (Coupe d'Afrique des Nations de basketball) alors qu'il en avait pris l'engagement. Cette situation constituait un frein au rayonnement et à la participation des sélections nationales, des différentes catégories, aux compétitions internationales.

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Aujourd'hui, avec ce dénouement, la Fécoket n'attend plus que la notification de la Fiba pour exécuter, au sens large du terme, son plan d'action pour l'essor du basketball congolais qui ne s'est plus fait représenter à l'échelle internationale depuis neuf ans.