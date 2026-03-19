Congo-Brazzaville: Circulation routière - Un motard meurt après avoir heurté un poteau de protection de trottoir au pays

À quelques mètres du passage à niveau de la route menant à l'aéroport, un jeune motard a percuté, le 18 mars, un potelet et est décedé sur le coup.

Alors que la circulation routière commençait à retrouver le trafic régulier au lendemain de l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, un accident mortel s'est produit le 18 mars à 8 h 30, sur la route de l'aéroport.

Juste après l'accident, plusieurs motards / taxis-motos se sont garés autour du corps sans vie de leur collègue encore étendu sur une partie de la bordure droite de la chaussée.

Selon les premiers récits des motards sur place, il aurait cherché à fuir, déviant violemment de sa trajectoire et percutant ainsi le potelet, pour tenter d'échapper au contrôle d'un policier qui lui intimait l'ordre d'obtempérer pour un contrôle de routine.

L'enquête ouverte déterminera d'une manière objective les faits en appui de la réglementation en vigueur concernant les motos-taxis quant à la préservation de la sécurité des usagers et la discipline sur les routes.

Rappelons que l'exercice du métier de conducteur de taxi-moto en République du Congo est réglementé.