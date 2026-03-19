Sénégal: Bambey - Le marché bien approvisionné en perspective de la Korité (Service du commerce)

Bambey — La cheffe du service départemental du commerce de Bambey (centre), Marième Fall Diagne, assure que le marché local est bien approvisionné en denrées alimentaires de grande consommation, notamment en oignons et en pommes de terre, à moins de vingt-quatre heures de la célébration de la Korité, marquant la fin du Ramadan.

Les camions en provenance des Niayes et de Potou continuent d'approvisionner régulièrement le marché local en oignons et en pommes de terre, a-t-elle expliqué à l'APS.

Selon Marième Fall Diagne, les prix du sac d'oignons varient actuellement entre 6.500 et 7.500 francs CFA, tandis que celui de la pomme de terre se situe entre 7.000 et 8.000 francs CFA, contre 10.000 francs CFA la semaine dernière.

Mme Diagne a souligné que les autres denrées de première nécessité n'ont enregistré aucune variation notable, précisant que le marché demeure globalement stable, les prix restant relativement maîtrisés.

Les agents du service départemental du commerce seront déployés dans les marchés du département, afin de veiller au respect des prix homologués et à la qualité des produits, a-t-elle ajouté.