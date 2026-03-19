Gabon: Le ministre gabonais de l'Agriculture en visite 'stratégique' à Dakar, la filière avicole au menu des discussions

Diamniadio — Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement rural de la République gabonaise, Pacôme Kossy, a entamé mercredi une visite de travail au Sénégal, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale dans le secteur agricole entre les deux pays, a appris l'APS, jeudi, de source officielle sénégalaise.

Le séjour de M. Kossy, prévu pour se dérouler jusqu'au 21 mars prochain, s'inscrit "dans une dynamique stratégique pour le Gabon", rapporte un communiqué du service de la communication du ministère sénégalais de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage.

Le Gabon, signale le communiqué, envisage "l'interdiction des importations de poulets de chair à compter du 1er janvier 2027". Il compte, dans cette optique, "s'inspirer de l'expérience sénégalaise, reconnue pour la structuration et la performance de sa filière avicole".

L'agenda de la visite du ministre gabonais prévoit, ce jeudi, une séance de travail avec son homologue sénégalais.

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"Cette rencontre permettra d'échanger sur les objectifs de la mission et d'explorer les perspectives de partenariat, notamment dans la mise en place d'unités avicoles intégrées au Gabon (provenderies, couvoirs, fermes et abattoirs) dans le cadre de partenariats public-privé", indique le ministère sénégalais de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage.

La délégation gabonaise va aussi effectuer des visites techniques au couvoir Amar à Bayakh, à la ferme FAGG de Ndiéguène, ainsi qu'à l'abattoir de la Sedima, sur la route de Notto, afin de s'imprégner des différentes étapes de production, de transformation et de valorisation de la volaille.

L'après-midi sera consacré au renforcement des capacités, avec une visite du centre de formation avicole de Diamniadio, suivie d'un déplacement à NMA Sanders à Pikine, spécialisée dans la fabrication d'aliments pour volaille et la formation des acteurs du secteur.

La journée sera clôturée par un dîner d'échanges réunissant autorités publiques et opérateurs privés, pour offrir une opportunité de consolider les relations de coopération et de promouvoir les investissements agro-industriels entre les deux pays.

"A travers cette visite, le Sénégal réaffirme son leadership régional dans le développement de la filière avicole, tandis que le Gabon amorce une transition ambitieuse vers la souveraineté alimentaire", indique le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage.