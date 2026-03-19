Afrique: La RDC et le Rwanda s'accordent sur des mesures concrètes pour appliquer l'accord de Washington et apaiser les tensions

19 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Des représentants de la République démocratique du Congo et du Rwanda se sont réunis mardi 17 et mercredi 18 mars 2026 à Washington, aux Etats-Unis.

Au terme de ces échanges, les deux parties ont convenu de mesures concrètes visant à poursuivre la mise en oeuvre de l'accord de Washington pour la paix et la prospérité, rapporte un communiqué du Département d'État américain publié le 18 mars.

Cet accord était signé le 4 décembre 2025 par les deux pays, sous la médiation du président américain, Donald Trump.

Des engagements sécuritaires mutuels

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Parmi les principales décisions, Kinshasa et Kigali ont réaffirmé leur engagement à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de chaque État.

Le Rwanda s'est engagé à un désengagement progressif de ses forces et à la levée de certaines mesures défensives dans des zones précises en RDC.

Neutralisation des FDLR et protection des civils

De son côté, la RDC a accepté de mener des actions ciblées et limitées dans le temps pour neutraliser les Forces démocratiques de libération du Rwanda, (FDLR).

Les deux pays ont également insisté sur la nécessité de garantir la protection des populations civiles, au coeur des préoccupations régionales.

À travers ces engagements, la RDC et le Rwanda réaffirment leur volonté de construire une paix durable et une prospérité partagée, dans une région marquée par des tensions sécuritaires persistantes.

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