Congo-Kinshasa: Mutualisation des expertises médicales pour améliorer les soins de santé au pays

19 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Des spécialistes issus de plusieurs disciplines médicales se sont réunis mercredi à Kinshasa, à l'occasion de la première Journée nationale de la mutualisation des expertises médicales, organisée par le ministère de la Santé publique. Cette initiative vise à renforcer la qualité et l'efficacité des soins offerts à la population, à travers un meilleur partage des connaissances et des compétences entre professionnels de santé.

Des spécialistes médicaux congolais, venus des provinces du pays et de l'étranger, y ont pris part.

Réduire les évacuations sanitaires coûteuses

Selon les organisateurs, cette démarche ambitionne également de réduire les coûts élevés liés aux évacuations sanitaires à l'étranger et de renforcer la couverture sanitaire universelle en RDC.

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Le coordonnateur du Centre hospitalier universitaire du Cinquantenaire, Jeff Ntalaja, a souligné l'ampleur des dépenses engagées par l'État dans ce domaine.

« Aujourd'hui, l'État congolais dépense près de 160 millions de dollars par an pour les soins à l'étranger », a-t-il indiqué, pointant notamment le manque de spécialistes, l'insuffisance d'équipements et des défis organisationnels.

Il a toutefois salué l'engagement du gouvernement à renforcer les capacités locales, notamment en équipant les structures sanitaires et en valorisant les compétences nationales, afin de maintenir ces ressources financières dans le pays.

Un appel à la synergie des experts

Prenant la parole, le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba Mulamba, a lancé un appel aux médecins et spécialistes congolais à travailler en synergie.

« Cette journée vous est consacrée pour que nos populations aient accès à des soins de qualité », a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité d'identifier ensemble les meilleures stratégies pour améliorer le système de santé.

Une initiative appelée à s'étendre

Cette première édition, organisée à Kinshasa, devrait se poursuivre à Lubumbashi, avec l'ambition de pérenniser cette dynamique à l'échelle nationale.

Elle s'inscrit dans la vision portée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la santé une priorité majeure depuis son

À travers cette initiative, les autorités entendent renforcer les capacités locales et améliorer durablement l'accès aux soins. Un enjeu crucial pour un système de santé confronté à de nombreux défis, mais déterminé à évoluer au bénéfice de l'ensemble de la population congolaise.

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