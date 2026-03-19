Cote d'Ivoire: Les stocks résiduels de cacao issus de la campagne principale toujours en question

En Côte d'Ivoire, l'Organisation interprofessionnelle agricole (OIA) du café-cacao est toujours dans l'attente du paiement des stocks résiduels de cacao, issus de la campagne principale. En effet, la principale campagne de commercialisation du cacao, qui s'est déroulée d'octobre à fin-février, a été marquée par un « ralentissement » : faute de liquidité de la part des opérateurs, des stocks importants sont restés entassés dans les coopératives des producteurs. L'État avait alors annoncé le rachat de 100 000 tonnes.

Selon l'Organisation interprofessionnelle agricole (OIA), les planteurs ont entamé les ventes pour la campagne intermédiaire en Côte d'Ivoire. Les chiffres ne sont pas disponibles, mais ces professionnels du secteur constatent que des connaissements ont été délivrés, à cet effet.

Ce qui fait blocage, selon eux, c'est toujours la gestion des stocks résiduels de la campagne principale. En effet, l'État avait annoncé le rachat de 100 000 tonnes de fèves de cacao en souffrance dans les coopératives. Mais, à date, au moins 60 000 tonnes n'ont pas été rachetées, affirme Obed Blondé Doua, troisième vice-président et porte-parole de l'OIA : « Il reste encore entre 55 000 et 60 000 tonnes à enlever. Nous sommes sûrs que dans les jours à venir, la totalité des 100 000 tonnes sera orientée vers les sociétés coopératives, pour que les planteurs de Côte d'Ivoire puissent rentrer dans leurs fonds. »

« Sur les 100 000 tonnes de stock résiduel, il ne reste plus rien »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des informations rejetées par le Conseil café-cacao (CCC), le régulateur de la filière, qui rappelle que l'OIA s'était vu attribuée un quota de 40 000 tonnes au cours d'une rencontre à la Primature, le reste étant partagé entre deux autres opérateurs. « Sur les 100 000 tonnes de stock résiduel, il ne reste plus rien », assure un responsable du CCC, qui dénonce par ailleurs, le manque de transparence de l'OIA vis-à-vis des planteurs.

Pour rappel, l'OIA a été créée en décembre 2025 : elle rassemble des représentants des exportateurs, des producteurs et des industriels de la filière café cacao. Son but est de « consolider les performances de la filière et d'augmenter les revenus des producteurs ».

Le Conseil du café cacao a été créé en 2011. Cet organe est chargé par l'État ivoirien, de la régulation, de la stabilisation et du développement de la filière café-cacao.