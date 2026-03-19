Sénégal: Préservation du patrimoine forestier - Intensifier la lutte contre les trafics de bois

La préservation de nos ressources forestières constitue une priorité pour le gouvernement sénégalais. À l'occasion de la réunion du Conseil des ministres hier, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a souligné la nécessité de « réorganiser l'exploitation forestière, dans une perspective de renforcement de la stratégie nationale et des plans d'actions pour la conservation de la biodiversité ».

« Il demande d'intensifier la lutte contre les trafics de bois ainsi que les efforts de reboisement, de reforestation et de classement de nouvelles forêts dans toutes les zones éco-géographiques », a relaté le communiqué du Conseil des ministres. Il a invité « le gouvernement à élargir le spectre d'intervention, à relever le niveau des objectifs de reboisement assignés à l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte ».

Dans cette optique, il « demande au gouvernement de définir une nouvelle politique de gouvernance des parcs nationaux visant l'entretien professionnel des espaces, la préservation de la faune et de la flore ainsi que l'amélioration de l'attrait touristique ».

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Selon le communiqué du Conseil, il a exhorté le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique « à prendre les dispositions en vue d'accélérer l'exécution du Plan spécial de sauvegarde et de valorisation de la forêt classée de Mbao ». D'après la même source, Bassirou Diomaye Faye a indiqué que « la biodiversité constitue un patrimoine national inestimable, dont la préservation appelle l'exécution d'une politique d'encadrement et de valorisation ».