Sénégal: Emploi - Les leviers du Premier ministre Ousmane Sonko pour l'insertion

En Conseil des ministres, Ousmane Sonko a placé l'emploi au cœur de l'action gouvernementale, avec l'ambition d'engager des réformes structurelles pour un accès durable à des emplois décents.

Le secteur de l'emploi a occupé une bonne place dans la communication du Premier ministre, hier, en Conseil des ministres. Ousmane Sonko estime que le renouveau de l'emploi sera porté par « le développement des filières stratégiques, la relance des travaux de réalisation d'infrastructures, la mise en place des agropoles et le développement du tissu industriel ».

Dans ce cadre, le gouvernement s'emploiera notamment à la finalisation et à l'adoption de la loi d'orientation sur l'emploi, à la réforme du Code du travail et de la sécurité sociale, à l'évaluation et au renforcement organisationnel et financier de la Convention nationale État-employeurs et à la rationalisation des structures en charge de la promotion de l'emploi, indique le communiqué du Conseil des ministres.

Les principaux problèmes de l'emploi au Sénégal, note le Premier ministres, sont « l'inadéquation entre la formation et l'emploi, la faible employabilité, l'inefficacité du dispositif de financement, d'encadrement et d'accompagnement et les contraintes liées au Code du travail ».

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C'est pourquoi Ousmane Sonko indique que pour régler ces problèmes, il faut nécessairement « le renforcement du lien emploi et formation, la mutualisation et l'optimisation des structures, la mise en place d'une grande coalition pour l'emploi, le développement de l'emploi local dans les pôles territoires, la mise en place de projets de travaux à haute intensité de main-d'œuvre ». Une grande coalition pour l'emploi Il a aussi évoqué les mesures prises par le gouvernement. Parmi celles-ci, l'initiation d'un « processus inclusif d'élaboration d'une politique nationale de l'emploi ».

Cette dernière, renseigne le communiqué du Conseil des ministres, va prendre en compte « la rationalisation des structures de gouvernance en renforçant « la Convention nationale État-employeurs ainsi que les dispositions sur l'apprentissage et la formation duale ». Ousmane Sonko a annoncé que les pôles emploi seront renforcés et que le gouvernement mettra en place dans chaque département des centres d'initiatives pour l'emploi local. Il est aussi prévu dans chaque commune du Sénégal une mission locale pour l'emploi et l'entrepreneuriat.

Ousmane Sonko est convaincu que « la gestion durable de l'emploi est essentielle dans la vie économique et sociale de la Nation, afin de garantir à chaque Sénégalais la possibilité d'accéder à un emploi décent et durable ». Il a noté que le secteur de l'emploi est confronté à des crises cycliques générées principalement par le problème d'insertion des demandeurs d'emploi. Il a mis en exergue le faible niveau de qualification des ressources humaines, découlant de l'insuffisance de l'offre du fait de la faiblesse des activités des entreprises et de la valorisation insuffisante de secteurs à fort potentiel, pourvoyeurs d'emploi, indique le communiqué du Conseil des ministres.