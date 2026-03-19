Sénégal: Indonésie - Vers une coopération stratégique sur les enjeux hydriques

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a reçu, mardi 17 mars, à Dakar, Ardian Wicaksono, ambassadeur de la République d'Indonésie au Sénégal. L'audience était consacrée aux enjeux stratégiques de l'eau et de l'assainissement.

Une note du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement renseigne que la rencontre a permis de réaffirmer la convergence de vues entre les deux pays sur « l'accès équitable aux services hydriques, la résilience face aux changements climatiques et la gouvernance inclusive des ressources en eau ». L'ambassadeur indonésien a salué « le rôle moteur du Sénégal sur la scène internationale, notamment après l'organisation réussie de la réunion préparatoire de haut niveau de la Conférence des Nations unies sur l'eau tenue à Dakar ».

Les échanges ont également porté sur les perspectives concrètes de coopération bilatérale en mettant l'accent sur le partage d'expertise, l'innovation et la capitalisation des expériences, à la lumière du succès du 10e Forum mondial de l'eau organisé à Bali en 2024. Dans cette dynamique, l'Indonésie a réitéré sa disponibilité à accompagner le Sénégal, aux côtés des Émirats arabes unis, dans la préparation de la prochaine Conférence des Nations unies sur l'eau « afin d'accélérer les progrès vers l'Objectif de développement durable 6 (Odd 6), garantissant un accès à l'eau et à l'assainissement pour tous ».