Cote d'Ivoire: Cancer du sein - La Côte d'Ivoire obtient son premier camion de mammographie mobile public

La Côte d'Ivoire intensifie sa politique de « santé pour tous » en rapprochant les soins des populations. Dans ce cadre, elle vient d'acquérir son tout premier camion de mammographie mobile public pour la lutte contre le cancer du sein. La cérémonie de remise de l'engin, baptisé « la mammomobile », s'est tenue le mercredi 18 mars 2026, à Treichville.

Financé par les Laboratoires Roche, pour un coût de 211 millions de Fcfa, ce dispositif mobile est équipé d'un mammographe de dernière génération et d'un échographe. Il permettra d'intensifier les campagnes de dépistage à travers le pays, d'améliorer l'accès aux services de prévention et de réduire les diagnostics tardifs.

En effet, le cancer du sein est le premier cancer chez la femme en Côte d'Ivoire, avec 3 869 nouveaux cas et 2 092 décès par an, selon les chiffres de Globocan 2022.

Se réjouissant de cette avancée majeure, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, a exprimé sa reconnaissance aux donateurs et à tous les acteurs de la lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire.

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Recevant ces remerciements, les Laboratoires Roche ont exprimé leur volonté de contribuer à un système de santé plus équitable et accessible. Pour l'ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire, S.E.M. Dominique Favre, ce bus est porteur d'espoir.

Il convient également de préciser que cette acquisition a été portée par le ministère de la Santé à travers son Programme national de lutte contre le cancer (Pnlca), en partenariat avec la Coalition des organisations de lutte contre le cancer (Colcc).

Notons qu'à l'occasion de cette activité, sept véhicules ont été remis aux districts sanitaires dans le cadre de l'amélioration de la supervision des activités du Programme élargi de vaccination (Pev).