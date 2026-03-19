Cote d'Ivoire: Validation de la convention collective du secteur de la microfinance - Les parties prenantes réunies à Grand-Bassam

Un atelier de validation du projet de convention collective applicable au secteur de la microfinance en Côte d'Ivoire se tient du 17 au 20 mars 2026, à Nsa Hôtel de Grand-Bassam.

Organisée par l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire (Apsfd-CI), cette rencontre rassemble des représentants du ministère de l'Économie, des Finances et du Budget ; du ministère de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle, ainsi que de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises (Fipme), des centrales syndicales, des délégués syndicaux et du comité ad hoc réunissant employeurs et employés.

L'objectif général de cet atelier est de parvenir, à l'issue des discussions et des négociations avec l'ensemble des parties prenantes et les autorités compétentes, à la validation du projet de convention collective, en vue de sa signature officielle et de sa diffusion auprès des acteurs du secteur.

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Les travaux doivent notamment permettre de présenter les principales orientations du texte, portant, entre autres, sur les règles de recrutement du personnel (dont les niveaux de qualification requis par poste), la grille salariale (définissant les niveaux minimums par catégorie), les dispositions spécifiques encadrant les conditions de travail (heures supplémentaires, indemnités compensatrices de congés, etc.), ainsi que sur les mécanismes de suivi et d'évaluation des performances, les systèmes de récompense et de sanction, et enfin sur les dispositifs de formation et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

À l'issue de l'atelier, l'ensemble des participants devra s'approprier les dispositions de la convention collective élaborée et procéder à la validation officielle du projet relatif au secteur de la microfinance en Côte d'Ivoire.