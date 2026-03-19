Cote d'Ivoire: Renforcement des capacités - Des acteurs de la société civile formés sur la nouvelle loi encadrant le secteur

Avec l'entrée en vigueur d'un nouveau cadre juridique en Côte d'Ivoire, les acteurs de la société civile sont appelés à mieux comprendre et à appliquer ses dispositions.

Un atelier de renforcement des capacités destiné aux membres du consortium du projet d'appui à la société civile en Côte d'Ivoire (Pasci) et à ceux des Centres régionaux d'appui à la société civile (Crasc) s'est ouvert le mardi 17 mars 2026 au siège de l'organisation humanitaire Save the Children, à Cocody.

Il porte sur la nouvelle loi encadrant l'organisation de la société civile ivoirienne (Osc). Il s'agit de la loi n° 2025-386 du 11 juin 2025 portant ratification de l'ordonnance n° 2024-368 du 12 juin 2024 relative à l'organisation de la société civile. L'atelier se tient sur deux jours dans le cadre du Pasci, avec l'appui de ses partenaires et le soutien de l'Union européenne.

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Selon la directrice des programmes et opérations de Save the Children, Sononsa Cissé, cette réforme répond à une nécessité « clairement exprimée » depuis plusieurs années, notamment celle d'adapter le cadre légal aux réalités actuelles, caractérisées par une société civile « plus dynamique, structurée et de plus en plus engagée » dans le processus de développement et de gouvernance. Comme toute réforme structurante, elle a estimé que l'efficacité de cette nouvelle loi dépendra de sa bonne compréhension et de son appropriation par les acteurs concernés.

Elle a indiqué qu'à travers cet atelier, le Pasci ambitionne de créer un espace « d'échange, de clarification et de renforcement des capacités » pour permettre à ces acteurs de mieux comprendre les nouvelles dispositions légales et leurs implications, d'anticiper les exigences en matière de gouvernance et de transparence, mais surtout de favoriser une mise en œuvre « harmonisée et efficace » de ce nouveau cadre juridique sur l'ensemble du territoire.

C'est pourquoi elle a salué la présence et l'implication de la direction générale de l'administration du territoire dont l'expertise, a-t-elle dit, sera « déterminante pour éclairer » les réflexions et répondre aux préoccupations des participants.

« Je reste convaincue qu'au terme de ces travaux, nous disposerons d'une compréhension commune et approfondie du nouveau cadre légal, ainsi que de pistes d'action claires pour accompagner efficacement les organisations dans leur mise en conformité », a-t-elle déclaré.

Pour rappel, la loi n° 2025-386 du 11 juin 2025, qui ratifie l'ordonnance de 2024, introduit un cadre modernisé pour l'organisation de la société civile en Côte d'Ivoire. Elle définit les différentes catégories d'organisations (associations, Ong, fondations, organisations cultuelles).

Le texte met également l'accent sur le renforcement de la gouvernance interne, en imposant plus de transparence dans la gestion et l'utilisation des ressources financières. Par ailleurs, il prévoit des mécanismes de contrôle ainsi que des sanctions en cas de non-respect des règles, tout en intégrant des exigences liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.