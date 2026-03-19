Cote d'Ivoire: Promotion des normes - Fraternité Matin et CODINORM scellent un partenariat stratégique

Une nouvelle étape vient d'être franchie dans le renforcement des synergies entre médias et institutions en Côte d'Ivoire. Fraternité Matin et Codinorm ont officiellement signé une convention de partenariat, marquant leur volonté commune d'améliorer la diffusion de l'information liée à la normalisation et au développement durable.

La cérémonie s'est tenue le mercredi 18 mars 2026, dans les locaux de Fraternité Matin, en présence de Serge Abdel Nouho, directeur général de Fraternité Matin, de Constant Boka, directeur général de Codinorm, ainsi que d'Adama Koné, directeur général adjoint de Fraternité Matin.

Dans son allocution, le directeur général de Fraternité Matin a insisté sur la nécessité de repenser la communication au-delà des circuits traditionnels. Il a souligné les défis majeurs auxquels font face les médias aujourd'hui, notamment l'adaptation des contenus aux mutations numériques, la durabilité des supports et l'impératif d'innovation dans un environnement en constante évolution.

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Prenant la parole à son tour, le directeur général de Codinorm a présenté les ambitions de son institution. Il a mis en avant plusieurs axes prioritaires, parmi lesquels figurent la certification des produits, la promotion du développement durable, l'amélioration du cadre normatif de la Côte d'Ivoire et le renforcement de la visibilité des actions de Codinorm.

À cet effet, il a exprimé le besoin de s'appuyer sur Fraternité Matin pour porter efficacement ces messages auprès de la population.

Cette collaboration traduit ainsi une convergence d'intérêts entre un organe de presse de référence et une institution technique, tous deux engagés dans la sensibilisation et l'information du public.