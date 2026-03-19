Ethiopie: Les relations durables entre le pays et l'Allemagne reposent sur des valeurs communes, selon l'ambassadeur adjoint von Weyhe

19 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — La coopération de longue date entre l'Éthiopie et l'Allemagne, fondée sur des valeurs communes, se consolide dans plusieurs secteurs, a affirmé Ferdinand von Weyhe, ambassadeur adjoint d'Allemagne.

Dans un entretien exclusif accordé à ENA, l'ambassadeur adjoint d'Allemagne en Éthiopie, Ferdinand von Weyhe, a mis en avant la solidité et l'ancienneté de la coopération entre son pays et l'Allemagne, soulignant qu'elle repose non seulement sur les relations gouvernementales, mais aussi sur les liens étroits entre les peuples.

Il a particulièrement insisté sur l'importance du partenariat dans le secteur agricole, qu'il a qualifié de central, durable et historiquement enraciné.

Cette coopération vise à renforcer la production et la productivité, à limiter les pertes post-récolte et à améliorer les systèmes de transport afin de faciliter l'acheminement des produits agricoles vers les marchés.

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Selon lui, l'augmentation de la production passe nécessairement par une amélioration de la productivité, mais aussi par une réduction significative des pertes après récolte.

À cet égard, il a salué des avancées encourageantes, notamment dans le domaine logistique, où une diminution globale des pertes est observée.

Revenant sur les relations historiques entre les deux pays, Ferdinand von Weyhe a rappelé que les liens diplomatiques bilatéraux remontent à plus de 120 ans.

Il a également évoqué le 120e anniversaire de l'expédition d'Axoum, menée conjointement par des archéologues allemands et éthiopiens, soulignant que cette collaboration scientifique se poursuit encore aujourd'hui.

Dans ce cadre, il a mentionné les travaux archéologiques en cours à Yeha, près d'Adwa, où des chercheurs allemands et éthiopiens collaborent étroitement.

Par ailleurs, il a rappelé que l'année dernière a marqué le 70e anniversaire de l'École allemande d'Addis-Abeba, qu'il a décrite comme un important lieu d'échanges, tant officiels qu'informels, entre les deux nations.

Ces interactions englobent non seulement les relations gouvernementales, mais aussi les échanges entre artistes, scientifiques, universités et jeunes, illustrant la profondeur et la diversité de cette coopération.

« Je me réjouis de cette collaboration étroite dans de nombreux domaines entre l'Éthiopie et l'Allemagne », a-t-il conclu.

Les deux pays entretiennent en effet des relations diplomatiques depuis plus d'un siècle, caractérisées par une coopération soutenue dans les domaines du développement, de l'économie, de la culture, du social et de la politique.

Lire l'article original sur ENA.

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