Ethiopie: Le Premier ministre Abiy associe l'esprit de l'Aïd al-Fitr au renouveau national, alors que le pays poursuit sa marche vers le progrès démocratique

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a présenté ses chaleureuses félicitations aux musulmans d'Éthiopie et du monde entier à l'occasion de l'Aïd al-Fitr.

Dans un message diffusé sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a mêlé réflexion spirituelle et appel appuyé à l'unité nationale ainsi qu'à la responsabilité démocratique, à l'approche des élections générales prévues en juin 2026.

Il a décrit la fin du mois sacré du Ramadan comme une véritable victoire spirituelle, marquée par la foi, la patience et une dévotion constante envers le Créateur.

Selon lui, le Ramadan constitue une période privilégiée durant laquelle les fidèles dépassent leurs intérêts personnels, font preuve de solidarité envers les plus vulnérables et cultivent la compassion à travers la prière, la charité et les bonnes actions.

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Évoquant la richesse historique de l'Éthiopie en tant que terre de diversité religieuse et culturelle, il a présenté l'Aïd al-Fitr comme un symbole de paix, de coexistence harmonieuse et de solidarité.

Le chef du gouvernement a appelé les citoyens à prolonger l'esprit de fraternité et d'empathie nourri pendant le Ramadan, les invitant à célébrer la fête en soutenant les plus démunis et en partageant la joie avec leur entourage et leurs communautés.

Abordant les enjeux nationaux, Abiy Ahmed a insisté sur l'importance des prochaines élections générales, les qualifiant d'étape déterminante pour consolider les bases démocratiques du pays.

Il a encouragé la population à transposer dans le processus électoral les valeurs de discipline, de patience et de paix observées durant le Ramadan.

« Les élections à venir ne représentent pas seulement un devoir civique, mais aussi une expression de notre unité et de notre avenir commun », a-t-il déclaré.

Présentant ce scrutin comme un moment charnière dans le parcours démocratique de l'Éthiopie, il a reconnu les défis auxquels le pays est confronté, tout en établissant un parallèle avec les enseignements du Ramadan, soulignant que la persévérance face aux difficultés mène à la réussite.

Il a également rappelé que la vitalité d'une démocratie repose sur une participation active, avertissant qu'un faible engagement citoyen entraînerait inévitablement des résultats limités. Selon lui, la démocratie ne peut s'épanouir dans la division ou l'indifférence, mais exige au contraire coopération, discipline, respect mutuel et attachement à l'État de droit.

Enfin, le Premier ministre a mis en avant les dimensions morales et sociales du Ramadan et de l'Aïd al-Fitr, les présentant comme un cadre favorisant l'harmonie entre l'individu, la société et le divin.

Il a souligné que le jeûne renforce la maîtrise de soi, que la prière nourrit la spiritualité, et que la charité ainsi que les rassemblements renforcent la cohésion sociale.

En conclusion, Abiy Ahmed a exprimé l'espoir que la célébration de l'Aïd al-Fitr ouvre une nouvelle ère placée sous le signe de la paix durable, de l'unité et de l'espoir partagé pour l'Éthiopie.